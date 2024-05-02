شرطة دبي توجه إرشادات لتخطي الظروف الجوية الماطرة بأمان

أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، إرشادات الأمن والسلامة سواء على الطريق، أو في مكان العمل، أو في المنزل.ودعت شرطة دبي السائقين إلى القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار.

ونصحت أفراد الجمهور بالالتزام بإرشادات السلامة مع متابعة النشرات والتنبيهات الجوية الصادرة من المصادر الرسمية ..وأكدت شرطة دبي أننا معاً بالتعاون والالتزام بالإرشادات نتخطى الظروف الجوية الماطرة بأمان.

ودعت شرطة دبي السائقين إلى تخفيف السرعة، وإيقاف المركبة في حال استدعت الحاجة إيقافها وتجنب التنقل في الأماكن المغمورة بالمياه واستخدام ماسحات الزجاج وتجنب دخول الانفاق في المناطق المغمورة بالمياه.