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"طرق دبي" تعلن عن تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن

طرق دبي تعلن عن تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن
2 مايو 2024 10:58

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي لجميع مستخدمي الحافلات عن تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وأكدت طرق دبي أنها على استعداد تام وتضع جهودها كافة لضمان انسيابية التنقل لجميع مستخدمي الطرق في دبي تزامناً مع التقلبات الجوية.

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ودعت طرق دبي إلى متابعة حساباتها للاطلاع على المستجدات. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طرق دبي
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