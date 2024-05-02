مطارات دبي تلغي 13 رحلة وتحول مسار 5 رحلات بسبب الظروف الجوية

قالت مطارات دبي عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تحويل مسار 5 رحلات وإلغاء 13 رحلة، بسبب الظروف الجوية.

وأضافت، إذا كنت مسافراً عبر مطار دبي الدولي (DXB) اليوم، يرجى تخصيص وقت كافٍ للوصول إلى المطار بسبب الازدحام على الطرق، واستخدام مترو دبي للوصول إلى المبنيين 1 و3 قدر الإمكان.