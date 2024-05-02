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شيخ الأزهر ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

شيخ الأزهر ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
2 مايو 2024 13:25

نعى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

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وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى إخوانه الكرام، وإلى عموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعياً المولى، عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ.

المصدر: وام
طحنون بن محمد
شيخ الأزهر
الإمام الأكبر أحمد الطيب
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