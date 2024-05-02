الخميس 2 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان طحنون بن محمد

رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان طحنون بن محمد
2 مايو 2024 13:51

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الكبير الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان «رحمه الله» في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بجانب عموم سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام وأشقاء الفقيد وأبنائه، وجموع المصلين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة اليوم بعد صلاة العصر على روح طحنون بن محمد
رئيس الدولة: رحم الله الوالد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

وتوجه الجميع إلى المولى، عزوجل، أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويكرم نزله جزاء ما قدم، خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص وتفانٍ لخدمة وطنه، سائلين الله، عز وجل، أن يلهم آله وذويه، وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. ‌‎وشيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسمو الشيوخ، جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، ووري الثرى في مقبرة البطين بأبوظبي.

المصدر: وام
رئيس الدولة
حاكم رأس الخيمة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
إرشادات لتجنب نشوب حريق في المركبة خاصة عند التواجد في المناطق المغمورة بالمياه
علوم الدار
إرشادات لتجنب نشوب حريق في المركبة خاصة عند التواجد في المناطق المغمورة بالمياه
اليوم 15:22
أبوظبي تتوج بطل «أبوظبي الإسلامي»
الرياضة
أبوظبي تتوج بطل «أبوظبي الإسلامي»
اليوم 15:30
«قلب» رانجنيك يرفض «البايرن»!
الرياضة
«قلب» رانجنيك يرفض «البايرن»!
اليوم 15:28
5 مسميات و8 أبطال لـ «كأس الرابطة»
الرياضة
5 مسميات و8 أبطال لـ «كأس الرابطة»
اليوم 15:19
شايفر: «الكلاسيكو» يحتاج إلى «تكتيك مختلف» في النهائيات
الرياضة
شايفر: «الكلاسيكو» يحتاج إلى «تكتيك مختلف» في النهائيات
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©