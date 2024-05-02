طحنون بن زايد: ‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد

نعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر حسابه في منصة إكس، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.



وقال سموه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

قدّم الراحل مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء، وكان رجل دولة خدم وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفان.



نسأل الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

قدم الراحل مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء، وكان رجل دولة خدم وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفاني.

نسأل الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/PSYJzRNURc — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) May 2, 2024