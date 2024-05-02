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طحنون بن زايد: ‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد

طحنون بن زايد: ‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد
2 مايو 2024 14:36

نعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر حسابه في منصة إكس، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وقال سموه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.
قدّم الراحل مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء، وكان رجل دولة خدم وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفان.

نسأل الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

 

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المصدر: وام
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طحنون بن زايد
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