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"الشعبة الإماراتية" تشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية

"الشعبة الإماراتية" تشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية
2 مايو 2024 14:39

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع السابع عشر الافتراضي للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم، بتنظيم من مجلس الشورى القطري، ومشاركة أعضاء المجالس التشريعية الخليجية والأمناء العامون في هذه المجالس.

 

شارك في الاجتماع من الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، وشيخة سعيد الكعبي، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

 

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، والتنسيق البرلماني بين دول مجلس التعاون في المحافل البرلمانية الدولية، وسبل تعزيز علاقات التعاون وتفعيل الاجتماعات بين المجالس التشريعية الخليجية، وآليه تفعيل التعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية والكاريبي، والبرلمان الأوروبي.

 

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وقالت الدكتورة مريم البداوي في مداخلة خلال الاجتماع إن هذا الاجتماع يعكس الجهود المبذولة من مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة في متابعة وتنفيذ توصيات الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في ظل كل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها المنطقة.

 

ولفتت إلى أن جدول أعمال الاجتماع الحالي، يحفل بالعديد من ملفات التعاون والتنسيق المشترك، مما يعكس أهمية الدور البارز الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية الخليجية في تنمية وتعزيز أطر العلاقات البرلمانية الخارجية، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات البرلمانية. 

 

 

 
 
 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
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