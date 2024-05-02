رئيس الدولة يتقبل تعازي حاكمي الشارقة وأم القيوين والممثل الخاص لسلطان عمان في وفاة طحنون بن محمد

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، التعازي في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

كما قدم التعازي إلى سموه في قصر المشرف بأبوظبي كلٌّ من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بجانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو رئيس الدولة، أشقاء المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وأبناء فقيد الوطن الكبير. وتوجه الجميع إلى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم آله وذويه وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان، مستذكرين بتقديرٍ واعتزازٍ مآثره ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص على مدى عقود من الزمن، كرسها في خدمة وطنه والمساهمة في تنميته ونهضته، بجانب ما تركه رحمه الله من إرث من الحكمة، وما نهله من خبرة ومعرفة عميقة خلال مرافقته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتقبل التعازي إلى جانب سموه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة، في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.