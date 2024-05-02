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رئيس الدولة يتلقى برقيتي تعزية في وفاة طحنون بن محمد من الرئيس المصري وملك الأردن

رئيس الدولة يتلقى برقيتي تعزية في وفاة طحنون بن محمد من الرئيس المصري وملك الأردن
2 مايو 2024 19:57

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.
وأعرب الرئيس المصري في البرقية، عن خالص تعازيه للإمارات قيادةً وشعباً، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات ويديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.
كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية من جلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.
وأعرب جلالة ملك الأردن، في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وآل نهيان الكرام، وشعب الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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عبد الفتاح السيسي
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