600 ساعة تطوعية لشباب «مرشد»

أبوظبي (الاتحاد)

أتم المشاركون في برنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد» الذي نظمته هيئة البيئة - أبوظبي، ما يقترب من 600 ساعة تطوعية، واحتفاء بهذه المناسبة، نظموا في خلوة في قلب الطبيعة، في متنزه قرم الجبيل وشاركوا في عدد من الأنشطة الاجتماعية كالبحث عن الكنز، وحصل الفائزون على هدايا مستدامة من هيئة البيئة - أبوظبي. ويندرج برنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد» ضمن منصة «ناها» التي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، والتي تهدف إلى تحويل نوايا العمل المناخي إلى إجراءات ملموسة ومؤثرة، وتوفر الفرص للشباب وأفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة التي تحفز العمل من أجل تحقيق أفضل الممارسات المستدامة.