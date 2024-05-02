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جامع الشيخ زايد الكبير.. صرح التسامح والسلام

(تصوير: عمر العسكر)
3 مايو 2024 01:10

بقبابه البديعة ومآذنه الفريدة، يطل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بين الماء والخضرة، صرحاً معمارياً فريداً في قلب العاصمة أبوظبي، مجسداً رسالة وطن التسامح والسلام، بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الثقافية والدينية، التي تترجم الصورة المشرقة للدين الإسلامي الحنيف، وتعزز دوره حاضناً لقيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز الموروث الثقافي والإسلامي والعربي والمحلي.
ويُعد الجامع أحد أكبر المساجد في العالم، ومن أضخم الأعمال المعمارية التي تمزج بين مختلف مدارس العمارة الإسلامية، ويتميز بقبابه الـ 82، ومآذنه الأربع التي يبلغ طول كل منها 106 أمتار تقريباً، وتتكون من ثلاثة أشكال هندسية مختلفة، كما تُزيّنه ثريات مطعّمة بذهب عيار 24 قيراطاً، وتغطّي أرضيته أكبر سجادة يدوية الصنع في العالم.

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