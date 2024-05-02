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علوم الدار

طالب بن صقر القاسمي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

طالب بن صقر القاسمي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
2 مايو 2024 22:22

رأس الخيمة (وام)

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طحنون بن زايد: ‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد

نعى الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الذي وافته المنية أمس.
وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أنجال الفقيد وعموم آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات في المغفور له، بإذن الله، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم رئيس الدولة وعموم آل نهيان ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

طالب بن صقر القاسمي
تعزية
طحنون بن محمد
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