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اللجنة العليا لـ«آيسنار أبوظبي 2024» تبحث الاستعدادات الجارية لانطلاقه

اللجنة العليا لـ«آيسنار أبوظبي 2024» تبحث الاستعدادات الجارية لانطلاقه
2 مايو 2024 22:27

أبوظبي (وام)

عقدت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، الذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اجتماعها الثالث، لبحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية تمهيداً لانطلاق فعاليات الدورة الثامنة للحدث الدولي، الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
ترأس الاجتماع، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمعرض، بحضور الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب أعضاء اللجان العليا ورؤساء اللجان الفرعية للمعرض.
وأثنى اللواء الريسي على الجهود التي تبذلها جميع اللجان لإنجاح فعاليات المعرض وإبرازه بصورة تليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات في مجال صناعة المعارض الدولية. واعتمدت اللجنة، في اجتماعها، يوم 8 مايو الجاري موعداً لعقد المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي عن تفاصيل المعرض.. وناقشت أجندته وخطة عمل اللجان الفرعية، وآخر المستجدات الخاصة بخطط العمل الجاري تنفيذها، إلى جانب ما تم إنجازه من أعمال معنية بالفعاليات والعروض وسبل تقديم التسهيلات والتصاريح للمشاركين، وعدد من القضايا المتعلقة بالنواحي القانونية والتنظيمية والإعلامية.

آيسنار
المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر
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