مسلم بن حم: طحنون بن محمد مسيرة حافلة بالعطاء

العين (الاتحاد)

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي «فقدت الإمارات أحد رجالاتها الأوفياء القريب من قلوب الجميع، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، رفيق درب القائد المؤسس، طيب الله ثراه، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل، حيث أمضى عمره في خدمة الوطن والمجتمع بكل تفانٍ، وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته وتقدمه».

وأضاف بن حم: «إن الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان قد نهل من الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الخبرة العملية والمعرفية، وقد كان رحمه الله مثالاً للعزيمة والمثابرة، والبر بالأهل والمدينة والوطن. ونتوجه بخالص العزاء إلى صاحب السمو رئيس الدولة وأسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات، ونسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته».