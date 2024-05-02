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جناح الإمارات في معرض آسيا لخدمات الدفاع يعرض أحدث التقنيات

تقنيات عالية يعرضها الجناح الإماراتي في المعرض (من المصدر)
3 مايو 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد) 

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يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في النسخة الـ 18 من معرض آسيا لخدمات الدفاع - DSA» 2024»، الذي تنطلق أعماله خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. 
ويُعدّ المعرض من أهم الفعاليات الدفاعية في المنطقة، حيث يجمع 1200 شركة عالمية متخصصة في مجال الدفاع والأمن من أكثر من 60 دولة، وذلك لعرض أحدث المنتجات والتقنيات والحلول في هذا المجال. 
ويشهد الجناح الوطني الذي يأتي بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وبتنظيم من «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية - EDCC»، مشاركة العديد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية من أبرزها، مجموعة «إيدج» وشركة «كالدس»، وشركة أدفانسد أرمور انجينيرينغ، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، وشركة أفنتجارد وشركة درويش بن أحمد وأولاده ومجلة «الجندي» الصادرة عن وزارة الدفاع لدولة الإمارات.. كما يشهد الجناح حضوراً لشركة «كابيتال للفعاليات» لاستعراض أعمال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025». 
ويستعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الدفاعية المتطورة، بما في ذلك أنظمة الأسلحة الإلكترونية، والمركبات المدرعة، والطائرات من دون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي، والاتصالات، وأنظمة الفضاء والأقمار الصناعية، والتدريب والمحاكاة. 
وتأتي مشاركة الدولة في معرض «DSA2024» تأكيداً على التزامها بدعم وتعزيز التعاون الدولي في مجال الدفاع والأمن، من خلال عرض أو تسليط الضوء على المنتجات الدفاعية للشركات الإماراتية، وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون العالمية. 
وأكدت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، أن مشاركة الجناح الوطني في معرض «DSA2024» تأتي في إطار الحرص على تحقيق التعاون الدولي في مجال الدفاع والأمن، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذا المجال.
وقالت هنادي محمد بن درويش، الرئيس التنفيذي لشركة افنتجارد، إن المشاركة في معرض «DSA2024» ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، تعد فرصة لاكتساب المعارف والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية، ويفتح المجال للتعاون الدولي في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى بناء الفرص لعرض وتسخير التكنولوجيا الإماراتية في السوق العالمي.

الإمارات
الصناعات الدفاعية
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