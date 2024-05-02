جامعة خليفة الأولى محلياً والأربعون آسيوياً حسب تصنيف التايمز 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، تقدمها خمسة مراكز لتتصدر الجامعات على مستوى دولة الإمارات، وتحتل المركز الـ 40 على مستوى قارة آسيا وفقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات في قارة آسيا 2024، والذي ضم 739 جامعة من 31 دولة وإقليماً.

وقفزت جامعة خليفة من المرتبة السادسة في العام الماضي على مستوى الجامعات العربية في التصنيف الآسيوي لتحل في المرتبة الثانية في التصنيف نفسه هذا العام.

وتواصل جامعة خليفة حفاظها على مكانتها المتقدمة فيما يتعلق بتوفير بيئة بحثية منقطعة النظير على مستوى الدولة، واحتضانها ثلاث كليات تشمل كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وكلية الحوسبة وعلوم الرياضيات وكلية الطب والعلوم الصحية. وتضم جامعة خليفة، إلى جانب معهد البحوث الافتراضية «أسباير»، مجموعة من المراكز البحثية الرئيسة التي يبلغ عددها 12 مركزاً متخصصاً في مختلف المجالات، وتساهم في تعزيز الشراكات والابتكارات في العديد من التخصصات المتنوعة.