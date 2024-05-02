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إغلاق 5 مخارج على شارع محمد بن زايد بأم القيوين

جهود حثيثة لبلدية أم القيوين في سحب مياه الأمطار (من المصدر)
3 مايو 2024 01:09

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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أغلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، 5 مخارج: 93 و96 و110 و113 و116 على شارع الشيخ محمد بن زايد، نتيجة لتجمع مياه الأمطار، التي تشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، وناشدت السائقين والجمهور كافة، بأخذ الحيطة والحذر، وخفض السرعة والانتباه أثناء القيادة في الطرق الداخلية والخارجية.
وشهدت إمارة أم القيوين، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، أدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الشوارع الداخلية وفي الأحياء السكنية، وانخفاض في درجات الحرارة. ووفرت دائرة بلدية أم القيوين أكثر من 20 صهريجاً و7 مضخات في مختلف مناطق الإمارة، لسحب مياه الأمطار، وشكلت فرقاً ميدانية للتعامل مع الحالة الجوية، كما وضعت خطة طوارئ مسبقة، ورفعت درجة استعدادها قبل وصول الحالة، وتعاملت مع آثار المنخفض وتقلبات الطقس بشكل فوري، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في الإمارة، للحفاظ على الأرواح، والممتلكات العامة. ودعت البلدية، الجمهور إلى التواصل مع الخط الساخن على مدار الساعة، في حالة وجود بلاغات أو تجمعات لمياه الأمطار، والابتعاد عن برك المياه والأودية، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، حفاظاً على سلامة الجميع.

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