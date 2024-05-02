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«بلدية أبوظبي» تتعامل مع بلاغات تجمع مياه الأمطار

أمطار على أحد شوارع أبوظبي (من المصدر)
3 مايو 2024 01:10

هالة الخياط (أبوظبي)

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، إغلاق حدائق وشواطئ مدينة أبوظبي مؤقتاً، نتيجة للظروف والتقلبات الجوية غير المستقرة المتوقعة، وحفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، وأكدت البلدية أنه سيتم إعادة افتتاح الحدائق والشواطئ بعد استقرار الأحوال الجوية.
وأوضحت البلدية، إجراءات السلامة في حالات التقلبات الجوية والمتمثلة في التأكد من تثبيت الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة، وإيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، وتنبيه جميع العمال والموظفين بالاحتياطات اللازم اتخاذها خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، وتثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل.
ودعت البلدية إلى إيقاف الأعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة.
ودعت البلدية الجمهور إلى الاتصال على الرقم 993 في حالات الطوارئ كسقوط الأشجار، وتجمع المياه، وسقوط أو ميلان أعمدة الإنارة.
بدأت بلدية مدينة أبوظبي التعامل أمس مع البلاغات التي وصلت إليها بشأن تجمعات مياه الأمطار داخل جزيرة أبوظبي وفي المناطق الخارجية ضمن اختصاصاتها، حيث سخرت كوادر متخصصة وفرق عمل قادرة على التجاوب مع أي مستجدات بهذا الشأن.
وأكملت البلدية استعدادات فرقها المختصة وجاهزيتها لمواجهة الحالة الجوية التي بدأت أمس، مبينة أن البلاغات التي وصلت إليها، تتعلق بتجمعات مياه الأمطار والرمال، وأعطال أعمدة الإنارة، وتضرر الأشجار وغيرها.
وبشأن خطة مواجهة الأزمات والطوارئ الناتجة عن الأمطار، فأوضحت البلدية أنها وضعت عشرات الصهاريج والمضخات للاستجابة لطلبات الجمهور بشأن تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث سقوط للأشجار نتيجة الرياح، وما شابه ذلك من حالات طارئة، وسخرت العديد من المعدات الموزعة على كامل مدينة أبوظبي وضواحيها والبر الرئيسي، منها صهاريج مياه مزودة بمضخات لسحب المياه، وآليات أخرى لدعم عمليات الاستجابة للطوارئ، وتم تحديد مواقع لتمركزها داخل جزيرة أبوظبي، وذلك لضمان سهولة وصولها إلى مكان البلاغ المحدد بكل سهولة وسرعة.
وحول آلية تواصل الجمهور مع البلدية في حال وقوع أي طارئ، أكدت البلدية، أنها تتيح للجمهور الاتصال عبر رقم الخط الساخن (993)، لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة خلال فترة الموسم المطري، وتقوم غرفة الطوارئ التابعة للبلدية وفقاً لآلية تنفيذ الأعمال بتسلم جميع البلاغات، وتيسير إجراءات تلقي بلاغات الأمطار عبر خريطة منهجية تحقق سرعة الاستجابة لاتصالات الجمهور وطلباتهم.

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