الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وقف الرحلات البحرية من وإلى جزيرة دلما

أرشيفية
3 مايو 2024 01:09

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
طحنون بن محمد.. مسيرة حافلة بالإنجاز وذكرى خالدة في القلوب
طحنون بن محمد.. مسيرة زاخرة بالعطاء والعمل
تطورات الحالة الجوية في الإمارات
تابع التغطية كاملة

شهدت منطقة الظفرة عواصف رملية وأمطاراً متفاوتة على بعض المناطق منذ صباح أمس، وتسببت الأحوال الجوية في توقف حركة الملاحة البحرية من وإلى جزيرة دلما، وذلك لحين استقرار الأحوال الجوية، حيث تم الإعلان عن توقف الرحلة الصباحية والمسائية من جزيرة دلما إلى ميناء الظنة فيما توقفت أيضاً الرحلات البحرية من ميناء الظنة إلى جزيرة دلما.
في الوقت ذاته، قررت اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي تعليق فعاليات ومسابقات المهرجان والسوق الشعبي ليومي الأربعاء والخميس، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة على أن يتم استئنافها اليوم.
من جانبها، طالبت بلدية منطقة الظفرة السكان بضرورة توخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وسقوط الأمطار وعدم ارتياد البحر، ودعت السكان  للتواصل على الخط الساخن في حال وجود أي طارئ.

الرحلات البحرية
الحالة الجوية
المنخفض الجوي
الظفرة
الملاحة البحرية
جزيرة دلما
الإمارات
آخر الأخبار
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقدّم في مفاوضات هدنة غزة
3 مايو 2024
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» ينتهج سياسة الإفقار والتجويع ضد المدنيين
3 مايو 2024
أعمال إنشاء الرصيف البحري الأميركي على سواحل غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
5 مراحل لمساعدة غزة عبر «الرصيف الأميركي»
3 مايو 2024
الرئيس الأوكراني يتفقد في كييف معدات عسكرية (رويترز)
الأخبار العالمية
سويسرا تدعو 160 وفداً للمشاركة في «مؤتمر سلام أوكرانيا»
3 مايو 2024
دمار واسع في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 40 مليار دولار تكلفة إعمار غزة
3 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©