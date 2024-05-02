وقف الرحلات البحرية من وإلى جزيرة دلما

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت منطقة الظفرة عواصف رملية وأمطاراً متفاوتة على بعض المناطق منذ صباح أمس، وتسببت الأحوال الجوية في توقف حركة الملاحة البحرية من وإلى جزيرة دلما، وذلك لحين استقرار الأحوال الجوية، حيث تم الإعلان عن توقف الرحلة الصباحية والمسائية من جزيرة دلما إلى ميناء الظنة فيما توقفت أيضاً الرحلات البحرية من ميناء الظنة إلى جزيرة دلما.

في الوقت ذاته، قررت اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي تعليق فعاليات ومسابقات المهرجان والسوق الشعبي ليومي الأربعاء والخميس، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة على أن يتم استئنافها اليوم.

من جانبها، طالبت بلدية منطقة الظفرة السكان بضرورة توخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وسقوط الأمطار وعدم ارتياد البحر، ودعت السكان للتواصل على الخط الساخن في حال وجود أي طارئ.