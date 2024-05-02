الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تصدر تحديثاً بعمل مراكز الرعاية في 6 إمارات

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
3 مايو 2024 01:10

سامي عبدالرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة
طحنون بن محمد.. مسيرة حافلة بالإنجاز وذكرى خالدة في القلوب
طحنون بن محمد.. مسيرة زاخرة بالعطاء والعمل
تطورات الحالة الجوية في الإمارات
تابع التغطية كاملة

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة، في المنشآت الصحية كافة؛ للمحافظة على سلامة الجمهور خلال فترة التقلبات الجوية، بما يتوافق مع معايير السلامة والتوجيهات التي تصدرها حكومة دولة الإمارات في التعامل مع التقلبات الجوية. 
وأشارت إلى أنه بسبب التقلبات الجوية تم إغلاق بعض المراكز الصحية التابعة للمؤسسة، مؤقتاً، ويمكن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة للتعرف على أحدث المستجدات. 
وأصدرت المؤسسة نشرة محدثة لفترات العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها خلال الفترة من 1 مايو وحتى الخامس من الشهر ذاته، وذلك في 6 إمارات ابتداء من دبي وحتى الفجيرة، وشهدت إغلاق بعض المراكز وعمل بعضها على مدار الساعة وعمل البعض الآخر على فترتين في اليوم الواحد، نظام المناوبات المعتاد، خلال الشهر الفضيل، والذي يتضمن نظام العمل الصباحي والمسائي. 
ويمكن للمتعاملين الراغبين في مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية، معرفة جميع مواعيد العمل خلال هذه الأيام عن الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة.
وشددت المؤسسة على تعزيز جاهزية منشآتها الصحية كافة من أجل تقديم خدمات استباقية على أعلى مستوى لجميع المتعاملين، بالإضافة إلى ضمان استقدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات العلاجية على مستوى العالم.
وأكدت المؤسسة أن مرافقها الطبية ستواصل عملها بجاهزية واستعداد وبكامل طاقته التشغيلية، وفقاً لبرنامج العمل الصادر عنها، بهدف تقديم أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية لمختلف أفراد المجتمع. وأفادت المؤسسة، بأنه تعمل خلال فترة التقلبات الجوية الحالية على تقديم خدمات استباقية وأحدث الابتكارات في جميع المنشآت الصحية التابعة لها، من خلال اتباع أحدث السبل العملية، إلى جانب تطبيق المعايير كافة وفقاً للمواصفات العالمية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات واستراتجيتها نحو استدامة الخدمات الصحية. 
طلبت المؤسسة من أصحاب الأمراض المزمنة وذويهم، ضرورة التأكد من توافر المكان الآمن لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب الهمم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية كافة، نظراً للأحوال الجوية المتقلبة التي تمر بها الدولة. 
وأوضحت أنه بالنسبة للمرضى وأصحاب الهمم، إذا كانوا يعتمدون على أجهزة طبية تعمل بالكهرباء في المنزل، فلا بد من التأكد من وجود خطة بديلة، وفي حالة الإحساس بصعوبة الوجود في المنزل، فينصح بالاتصال بالشرطة وتزويدها بالمعلومات اللازمة للمساعدة. 
ونصحت المؤسسة، بتجنب اللعب أو السباحة في المياه المتجمعة من الأمطار، لاحتمالية احتوائها على ملوثات خطيرة وبكتريا قد تشكل خطراً على الصحة، لافتة إلى أن المياه المتجمعة قد تكون ملوثة بمواد كيميائية، أو فضلات الحيوانات أو مواد ضارة أخرى، والتي يمكن أن تسبب أمراضاً جلدية ومعوية، وهو ما يستلزم تجنب اللعب أو السباحة حماية للأفراد والعائلات.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
التقلبات الجوية
الأحوال الجوية
الحالة الجوية
المنخفض الجوي
الإمارات
آخر الأخبار
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقدّم في مفاوضات هدنة غزة
3 مايو 2024
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» ينتهج سياسة الإفقار والتجويع ضد المدنيين
3 مايو 2024
أعمال إنشاء الرصيف البحري الأميركي على سواحل غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
5 مراحل لمساعدة غزة عبر «الرصيف الأميركي»
3 مايو 2024
الرئيس الأوكراني يتفقد في كييف معدات عسكرية (رويترز)
الأخبار العالمية
سويسرا تدعو 160 وفداً للمشاركة في «مؤتمر سلام أوكرانيا»
3 مايو 2024
دمار واسع في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 40 مليار دولار تكلفة إعمار غزة
3 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©