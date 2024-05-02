أمطار غزيرة على مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

واصلت الأمطار هطولها على معظم مناطق الدولة، نتيجة حالة جوية بدأت الأحد الماضي، وتعمق المنخفض الجوي خلال اليومين الماضيين، حيث تكوّنت سحب ركامية، صاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد ورياح نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وساد طقس غير مستقر مع سحب ركامية، صاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة تكوَّن بعض السحب الركامية، قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل 40 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

حيث تأثرت الدولة أمس وأمس الأول بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكيلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البَرَد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقرير المتابعة للحالة الجوية، إنه من المتوقع أن تقل اليوم الجمعة، كميات السحب تدريجياً مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبالنسبة إلى الرياح، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وبالنسبة إلى البحر، فيكون متوسط الموج ومضطرباً أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عُمان. وتفصيلاً، كانت الأمطار المشاهدة يومي الأربعاء والخميس كالتالي، أمطار غزيرة مع بَرَد وبرق ورعد: على الجزيرة الحمراء، جزيرة المرجان برأس الخيمة، وهطلت أمطار غزيرة مع بَرَد على كل من طريق شوكة - وادي العجيلي برأس الخيمة.

وهطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد على كل من السلع، الغويفات، الرويس، غياثي، مدينة زايد، المرفأ، حبشان، بو حصا، طريق الشيخة سلامة بنت بطي باتجاه ليوا بمنطقة الظفرة، وعلى جزيرة داس، جزيرة الريم، مدينة شخبوط، مصفح، الفلاح، الشامخة، مدينة الرياض، مطار زايد الدولي، مطار البطين الدولي، الرحبة، الباهية، الشليلة بأبوظبي، وعلى جبل علي، مطار آل مكتوم الدولي، مدينة دبي الصناعية بدبي.

وهطلت أمطار غزيرة على كل من وادي العجيلي برأس الخيمة، وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد، الحيل، الفرفار بالفجيرة، على خورفكان بالشارقة، على الراعفة بأم القيوين، وعلى النوف أبوظبي، ومناطق متفرقة من دبي. وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد على مدينة محمد بن زايد، مدينة خليفة، الشوامخ، الوثبة، بني ياس، العجبان، وعلى جزيرة أبوظبي بأبوظبي.



أمطار متوسطة إلى غزيرة

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرحمانية، والذيد بالشارقة، وعلى مهذب بأم القيوين، وعلى جزيرة أبو الأبيض بأبوظبي، وعلى الباحة بالفجيرة، وعلى الحديبة، وادي تباره برأس الخيمة، وعلى ليوا، وعصب، وحميم، وبو حمرا بمنطقة الظفرة.

وهطلت أمطار متوسطة مع برق ورعد على الرفاعة برأس الخيمة.

بينما هطلت أمطار متوسطةعلى البثنة، والطويين بالفجيرة، وعلى حرس حدود الجزيرة «منطقة الظفرة»، وعلى وادي كوب برأس الخيمة، وغنتوت بأبوظبي. بينما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على رأس الخيمة، وعلى شارع الشيخ خليفة الدولي من براكة إلى السلع بمنطقة الظفرة، والخزنة، ورماح بالعين، والختم بأبوظبي.

بينما هطلت أمطار خفيفة على طريق خورفكان باتجاه شيص سد الرفيصة بالشارقة، سويحان بالعين، وعلى الشارقة، وعجمان، مطار الفجيرة الدولي، ثوبان بالفجيرة.