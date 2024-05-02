«استشاري الشارقة» يبحث خطط مواصلة الزيارات للجهات الحكومية

الشارقة (الاتحاد)

بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر المجلس، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، المقترحات الواردة إلى اللجنة، وتحديد خطط مواصلة الزيارات للجهات الحكومية.

ترأست الاجتماع، شيخة علي النقبي، رئيسة اللجنة، بحضور أعضائها، إلى جانب حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي، أمينة سر اللجنة.

واستعرض الاجتماع المقترحات المقدمة إلى اللجنة، والتي تتعلق بمختلف جوانب العمل التربوي والثقافي والإعلامي والشبابي.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة بتحليل هذه المقترحات ومناقشتها بهدف تحديد الخطوات اللازمة لتنفيذها بشكل فعّال ومنسق.

كما ناقشت اللجنة مواصلة الزيارات المستقبلية التي تعتزم القيام بها في إطار خطتها العملية للدورة الحالية للمجلس، بهدف دعم وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، وتعزيز جهود الخطط والبرامج المطروحة.

وأكدت شيخة علي النقبي، التزام اللجنة بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، لدعم مسيرة التطور والتقدم في إمارة الشارقة، وبذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف المجلس الاستشاري كجهة برلمانية تعنى بخدمة مجتمع إمارة الشارقة.