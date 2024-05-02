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خولة السويدي: برحيل طحنون بن محمد فقدت الإمارات قامة وطنية كبيرة

خولة السويدي: برحيل طحنون بن محمد فقدت الإمارات قامة وطنية كبيرة
3 مايو 2024 01:10

أبوظبي (وام)

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أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، رمزاً وطنياً مؤثراً، عايش مسيرة الدولة، وساهم في بناء نهضتها بإخلاص، منوهة إلى أن الإمارات تودع اليوم رجلاً استثنائياً وهب وقته وجهده لترسيخ المبادئ السامية لدولة الإمارات، فكان رمزاً للعطاء والخير، وصاحب مبادرات إنسانية مشرفة.
وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي: «نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو، والشيوخ الكرام، وشعب دولة الإمارات، في وفاة فقيد البلاد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

خولة السويدي
طحنون بن محمد
الإمارات
طحنون بن محمد آل نهيان
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