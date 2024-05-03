الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور
3 مايو 2024 09:50

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندجي دودا.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى برقيتي تعزية في وفاة طحنون بن محمد من الرئيس المصري وملك الأردن
رئيس الدولة يتقبل تعازي حاكمي الشارقة وأم القيوين والممثل الخاص لسلطان عمان في وفاة طحنون بن محمد

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي دونالد توسك رئيس وزراء جمهورية بولندا.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
بولندا
آخر الأخبار
توخيل «الخيار الأول» لـ «الشياطين»!
الرياضة
توخيل «الخيار الأول» لـ «الشياطين»!
اليوم 10:38
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور
اليوم 09:50
الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية
اليوم 09:08
الأهلي يعود بـ «رباعية ساحقة»
الرياضة
الأهلي يعود بـ «رباعية ساحقة»
اليوم 09:07
توتنهام.. «انحدار»!
الرياضة
توتنهام.. «انحدار»!
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©