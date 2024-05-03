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الطقس غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
3 مايو 2024 18:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً السبت، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد، على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية.
وذكر المركز، في بيان اليوم، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:00 والمد الثاني عند الساعة 02:23، والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:45. 
في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:40 والمد الثاني عند الساعة 07:29، والجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:21.

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المصدر: وام
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