الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء الحالة الجوية

شعار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
3 مايو 2024 19:22

أكد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، اليوم الجمعة، "انتهاء الحالة الجوية"، وفقا لما نقلته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأضافت الهيئة، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نثمن دور الجهات المستجيبة والدور المجتمعي الذي أبرز مدى وعيه والتزامه بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية"
من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد "انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة"، مضيفا "خفت حدة الحالة تدريجيا من آخر نهار الخميس وانحسارها على شمال وشرق الدولة".
بدورها، أكدت وزارة الداخلية أن "مراكز وغرف العمليات المركزية وفرق العمل الميدانية والتخصصية كانت حاضرة بتمام جاهزيتها استباقيا للتعامل مع الحالة الجوية".
وأوضحت الوزارة أن فرقها عملت "بصورة وقائية حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات. وستواصل الفرق مهامها وأعمالها الميدانية للتأكد من انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق التي تأثرت بالحالة الجوية".

أخبار ذات صلة
«بلدية أبوظبي» تتعامل مع بلاغات تجمع مياه الأمطار
«الإمارات الصحية» تصدر تحديثاً بعمل مراكز الرعاية في 6 إمارات
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الحالة الجوية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة طحنون بن محمد من قادة الدول ووفودها والشيوخ وممثلي عدد من الجهات
علوم الدار
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة طحنون بن محمد من قادة الدول ووفودها والشيوخ وممثلي عدد من الجهات
اليوم 19:50
«الساعد» يخذل ألكاراز!
«الساعد» يخذل ألكاراز!
اليوم 19:41
السماح بضم 26 لاعباً في «اليورو»
السماح بضم 26 لاعباً في «اليورو»
اليوم 19:36
«هيئة مطار الشارقة» تستعرض أحدث مشاريعها بسوق السفر العربي
اقتصاد
«هيئة مطار الشارقة» تستعرض أحدث مشاريعها بسوق السفر العربي
اليوم 19:25
نمو قوي في الطلب على عقارات أبوظبي بالربع الأول
اقتصاد
نمو قوي في الطلب على عقارات أبوظبي بالربع الأول
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©