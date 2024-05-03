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علوم الدار

طحنون بن محمد.. إنجازات تخلّدها الأجيال

طحنون بن محمد.. إنجازات تخلّدها الأجيال
3 مايو 2024 20:53

المهندس أحمد محمد الشريف*
رحل عنا الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، جسداً وسيبقى معنا روحاً وأثراً طيباً أبد الدهر، وستذكره الأجيال جيلاً بعد جيل أباً وقائداً وموجهاً حكيماً بإنجازاته الكبيرة على مستوى إمارة أبوظبي بشكل عام، وعلى مستوى مدينة العين بشكل خاص التي حظيت فيها بالعمل تحت إدارته رحمه الله وتوجيهاته الكريمة.
كان رحمه الله خير من استوعب رؤية الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، ومنهجية الشيخ خليفة رحمه الله، في إدارة التطوير والتنمية.
وظل رحمه الله سنداً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في رؤيته العالمية ونهجه الحكيم في إدارة شؤون الدولة، حريصاً على حضور مجالس سموه في معظم المناسبات العامة والخاصة والاستقبالات الرسمية رغم ظروفه الصحية، إلى أن اختاره الله عز وجل إلى جواره.
إن إنجازات الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمه الله لا تعد ولا تحصى، من خلال تمثيله للحاكم في منطقة العين، ورئاسته المباشرة لأهم المؤسسات الحكومية الحيوية فيها كالبلديات والزراعة والثروة الحيوانية وتخطيط المدن لأكثر من نصف قرن، جعل خلالها مدينة العين نموذجاً رائداً في التخطيط العمراني الحديث بإطلاق مشروع المخطط الأساسي الأول، ودراسات النقل والمرور بداية عام 1981 حتى عام 2000، ومشروع المخطط الأساسي الثاني عام 2001 وحتى عام 2015، وأخيراً المخطط الثالث في إطار رؤية أبوظبي 2030، حيث أشرف رحمه الله على خطوات تنفيذ تلك المشاريع التخطيطية وإدخال تكنولوجيا المعلومات في أدائها.
وفي الوقت نفسه، كان رحمه الله حريصاً على الاهتمام والحفاظ على تراث مدينة العين ومعالمها الطبيعية وإرثها الحضاري، وإبرازها كمدينة تاريخية عريقة متميزة بواحاتها وأفلاجها وقلاعها وحصونها، ووقوفه شخصياً على متابعة إدارتها وصيانتها وحمايتها من أي زحف عمراني قد يؤثر سلباً عليها ويخفي معالمها ويفقدها هويتها التاريخية وطابعها المتميز.
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* وكيل بلدية العين وتخطيط المدن سابقاً

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