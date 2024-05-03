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200 متطوع بمبادرة «ساعة في حب دبي» التطوعية

200 متطوع بمبادرة «ساعة في حب دبي» التطوعية
4 مايو 2024 02:08

دبي (الاتحاد)

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في إطار مسؤوليتها المجتمعية، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة البرشاء، مبادرة «ساعة في حب دبي»، مشكّلة فرقاً تطوعية من موظفي شرطة دبي، ومن أفراد المجتمع، للعمل معاً على تنظيف شوارع منطقة اختصاص المركز بعد هطول الأمطار الغزيرة. وقال العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء: «تكاتف المواطنون والمقيمون خلال المنخفض وبعد انتهائه لتقديم المساعدة للمتضررين، والتطوع مع الفرق والجهات الرسمية لتخفيف وطأة الأضرار. وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية في مركز شرطة البرشاء، أعلنا عن مبادرة “ساعة في حب دبي”، لتنظيف الطرق والشوارع في مناطق اختصاص المركز، وانضم إلينا أكثر من 200 متطوعٍ، منهم أصحاب همم وكبار مواطنين وأطفال، تعاونوا معاً لإعادة الأحياء والطرق نظيفة كما كانت».

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