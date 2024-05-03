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«شرطة دبي» تكرم عمال المطار في يومهم العالمي

«شرطة دبي» تكرم عمال المطار في يومهم العالمي
4 مايو 2024 02:08

دبي (الاتحاد)

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كرمت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، العاملين في مطارات دبي، تقديراً لجهودهم ودورهم الإيجابي ومساهمتهم في إسعاد زوار دولة الإمارات، وذلك بالتزامن مع يوم العمال العالمي.
وقال العميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، إن الاحتفال مع العمال في يومهم العالمي يأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها القيادة العامة لشرطة دبي لجميع فئات المجتمع، ومن ضمنها فئة العمال باعتبارهم جزءاً محورياً في عملية البناء والتعمير وشريكاً في التنمية. وأضاف: «نُقدر جهودهم المبذولة في مطار دبي الدولي، وحرصهم على رفع مستويات السعادة وجودة الحياة والإيجابية، وتأدية مهامهم على الوجه الأمثل». ومن جانبهم، عبّر العمال المشاركون في الاحتفال عن فرحتهم بهذا التقدير من الإدارة العامة لأمن المطارات والمبادرات التي تتبناها لإسعادهم.

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