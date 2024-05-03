آمنة الضحاك: الإمارات تمتلك نظماً مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي

دبي (الاتحاد)

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد الإمارات خلال أعمال الدورة الـ38 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي استمرت ليومين واختتمت أعمالها أمس في العاصمة السعودية الرياض.

وشهد الاجتماع حضور أصحاب المعالي وزراء الزراعة بالدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية، وتناول عدداً من الموضوعات المهمة الرامية إلى تنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في المجال الزراعي، وزيادة مساهمة ذلك في تعزيز الأمن الغذائي العربي.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أن دولة الإمارات تمتلك رؤية متكاملة لتعزيز أمنها الغذائي الوطني من خلال تحول نظمها الغذائية وكامل سلسلة القيمة الغذائية إلى نظم مستدامة ذكية مناخياً من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتحديات نقص المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، وذلك من منظور أوسع يهدف إلى تأسيس المزيد من مشروعات التنمية الزراعية المتطورة وإطلاق المبادرات المحلية والعالمية لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي كقضية مشتركة تستوجب العمل الجماعي.

وقالت معاليها: «كانت مشاركة الإمارات خلال الدورة الـ38 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مثمرة، حيث للإمارات دور إيجابي ومؤثر في دعم دور المنظمة لتعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، حيث أكدنا خلال مشاركتنا على جهودنا المستمرة في هذا الشأن من خلال نقل الخبرات والتجارب واستثمار دور الإمارات العالمي المؤثر في تطبيق نظم الزراعة والأمن الغذائي الحديثة بما يخدم مساعي الدول العربية في تنمية قطاعها الزراعي والغذائي بشكل مستدام».

وأكدت معاليها أن الأمن الغذائي لدولة الإمارات هو جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي العربي ومؤثر فيه بشكل إيجابي، وأن الدولة وفي ظل قيادتها الرشيدة تبذل كل المساعي من أجل النهوض بمنظومة أمن غذائي متكاملة تزيد من تأثيرها الإيجابي في منظومة الأمن الغذائي العربي لصالح شعوب المنطقة في دولنا الشقيقة.

وأشادت معاليها باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الـ38 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وثمنت كذلك دور جمهورية مصر العربية على استضافة مقر المنظمة بشكل مؤقت من العاصمة السودانية الخرطوم، وضمان واستمرار القيام بدورها خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها اعتماد خطة عمل المنظمة لعامي (2025-2026)، ومتابعة سير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، وسبل تعزيز الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية.

كما تناولت الاجتماعات دعم المنظمة لجهود الدول العربية في تنفيذ «اتفاقيات ريو» الثلاث حول التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، وتحديد موضوعات جوائز المنظمة العربية للتنمية الزراعية للأمن الغذائي العربي لعامي 2024- 2025. كما وافق الاجتماع على إنشاء البرنامج العربي للتميز في بناء القدرات في التقنيات الزراعية والبيئية الحديثة في المنطقتين العربية والأفريقية بالمملكة المغربية.

وعلى هامش أعمال الدورة، التقى أصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب مع الوزير المفوض الدكتور رائد علي صالح الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، حيث تم التوافق على عدد من الموضوعات أهمها الموافقة على تعديل مسمى المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتشكيل لجنة وزارية دائمة للأمن الغذائي العربي يتولى رئاستها دورياً أحد أصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب ولمدة سنتين.

تهدف المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والأغذية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقاً للأمن الغذائي العربي، وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية والسمكية بين الدول العربية، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.