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استقبال المشاركات في «محمد بن راشد العالمية للمياه» حتى نهاية مايو

استقبال المشاركات في «محمد بن راشد العالمية للمياه» حتى نهاية مايو
4 مايو 2024 02:08

دبي (وام)

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أعلنت مؤسسة «سقيا الإمارات»، تمديد باب التسجيل في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي، نظراً للإقبال المتزايد على المشاركة. وتهدف الجائزة إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح المياه حول العالم.
ووفق بيان صدر أمس، يمكن للشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم، استكمال وتقديم طلبات المشاركة في الجائزة حتى نهاية شهر مايو 2024. وتسعى الجائزة إلى تشجيع تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وتترجم الجائزة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواجهة تحديات ندرة المياه، وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع، وخاصة المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم والفئات الأكثر تضرراً، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.
وتساهم الجائزة في دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، من خلال تحفيز الابتكار واستثمار أحدث التقنيات لمساعدة المجتمعات الأقل تطوراً على تحقيق التنمية المستدامة.

جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه
دبي
الإمارات
سقيا الإمارات
مؤسسة سقيا الإمارات
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