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فيديو.. تنفيذ الإسقاط الجوي الـ45 للمساعدات على قطاع غزة

إسقاط مساعدات على قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3
3 مايو 2024 22:50

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 45 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر الطائرات الأربع التي حملت 58 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية".

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وأضافت الوزارة أن إجمالي المساعدات، التي تم أسقطت على القطاع، منذ إنطلاق عملية "طيور الخير"، يصل إلى 3016 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
وبذلك، يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية، التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير، حوالي 3386 طن من المساعدات.  
تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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