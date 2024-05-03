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رئيس الدولة يتلقى برقيتي تعزية في وفاة طحنون بن محمد من ملك البحرين وولي عهده

رئيس الدولة يتلقى برقيتي تعزية في وفاة طحنون بن محمد من ملك البحرين وولي عهده
3 مايو 2024 23:35

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين في وفاة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان "رحمه الله"، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.
كما تلقى سموه برقية تعزية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

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المصدر: وام
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