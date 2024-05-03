رئيس الدولة يتلقى برقيات تعزية من قادة الدول الشقيقة في وفاة طحنون بن محمد

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية في وفاة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الشيخ طحنون، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سموه برقية تعزية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين من ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

وتلقى سموه برقية تعزية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سموه برقيتي تعزية مماثلتين من كل من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.