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شرطة أبوظبي ترفع شعار «بوعينا نصل آمنين»

شرطة أبوظبي ترفع شعار «بوعينا نصل آمنين»
5 مايو 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحت شعار «بوعينا نصل آمنين»، تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع وزارة الداخلية، في فعاليات أسبوع المرور العربي، الذي انطلق أمس، ويستمر إلى 10 مايو الجاري، للتأكيد على أهمية الوعي المروري، ودوره الفاعل في الوقاية من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية.
وتتضمن الفعاليات محاضرات وورشاً توعوية، إلى جانب نشر التوعية عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي حول تعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق، وأهمية القيادة الآمنة الواعية والملتزمة بالقوانين والأنظمة، بحسب العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية.

شرطة أبوظبي
وزارة الداخلية
السلامة المرورية
الحوادث المرورية
أسبوع المرور العربي
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