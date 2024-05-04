الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دروس في تاريخ واستزراع اللؤلؤ

دروس في تاريخ واستزراع اللؤلؤ
5 مايو 2024 01:31

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد: بدر بن عبدالمحسن مهندس الكلمة
حاكم رأس الخيمة ضيف شرف ومتحدث رئيس  في قمة «AIM للاستثمار»

يستقطب جناح هيئة البيئة – أبوظبي، زوار الدورة السابعة لمهرجان سباق دلما التاريخي، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية في مدينة دلما بمنطقة الظفرة، للتعرف على تاريخ اللؤلؤ في الإمارات، والتقنيات والممارسات المستدامة المستخدمة في استزراع اللؤلؤ. يأتي ذلك ضمن فعاليات تثقيفية وتفاعلية عدة تقدمها الجهات المشاركة في المهرجان، ومنها مستشفى دلما ومركز التواجد البلدي في جزيرة دلما، ومجموعة تدوير. وحرصت بلدية منطقة الظفرة، على تزيين محيط المهرجان ومدينة دلما وتركيب الأعلام احتفاءً بهذا الحدث المميز الذي يستقطب العديد من الزوار، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية لموقع المهرجان من خلال توفير الزراعات التجميلية.

هيئة البيئة
أبوظبي
مهرجان سباق دلما التاريخي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
الظفرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
اليوم 22:11
إعلان اكتشاف جديد للغاز في الشارقة
علوم الدار
فيديو.. مجلس النفط في الشارقة يعلن اكتشافا جديدا للغاز
اليوم 19:09
أشخاص يسيرون بجوار بركة مياه راكدة في مخيم يأوي نازحين جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفشي الأمراض والأوبئة جراء الحر الشديد في غزة
5 مايو 2024
ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تأكيد مصري على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا
5 مايو 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مسؤولة أممية: المجاعة تتجه إلى جنوب غزة
5 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©