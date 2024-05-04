دروس في تاريخ واستزراع اللؤلؤ

الظفرة (الاتحاد)

يستقطب جناح هيئة البيئة – أبوظبي، زوار الدورة السابعة لمهرجان سباق دلما التاريخي، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية في مدينة دلما بمنطقة الظفرة، للتعرف على تاريخ اللؤلؤ في الإمارات، والتقنيات والممارسات المستدامة المستخدمة في استزراع اللؤلؤ. يأتي ذلك ضمن فعاليات تثقيفية وتفاعلية عدة تقدمها الجهات المشاركة في المهرجان، ومنها مستشفى دلما ومركز التواجد البلدي في جزيرة دلما، ومجموعة تدوير. وحرصت بلدية منطقة الظفرة، على تزيين محيط المهرجان ومدينة دلما وتركيب الأعلام احتفاءً بهذا الحدث المميز الذي يستقطب العديد من الزوار، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية لموقع المهرجان من خلال توفير الزراعات التجميلية.