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علوم الدار

«سور الأزبكية».. مصر في قلب أبوظبي

«سور الأزبكية».. مصر في قلب أبوظبي
5 مايو 2024 01:31

هزاع أبوالريش (أبوظبي)
جناح سور الأزبكية التاريخي، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تجربة متميزة وفريدة يتعرّف خلالها رواد المعرض على مجموعة متكاملة من العناوين التي تعتّقت مع الزمن، وخطّها عباقرة في حقول الثقافة، والأدب، والفنّ، والفكر.

ويحاكي الجناح السوق التاريخي الواقع في منطقة العتبة بوسط القاهرة، ويمثل للزائر تاريخ مصر وذكرياتها، والهوية العربية، ومن يتواجد في المكان يدرك أن الثقافة العربية حاضرة من آلاف السنين، فبعض الكتب المتوفرة في الجناح تعود إلى 200 سنة.

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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ويستقطب الجناح عُشاق الكُتب من كل الفئات والأعمار، ويمرّر لهم رسائل التنوير والفكر بلا حواجز ولا حدود، ويفتح المجال أمامهم للتعرّف على جماليات هذا المكان بوصفه إحدى علامات الثقافة المصرية الأصيلة والمُعاصرة.

 

سور الأزبكية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
مصر
الإمارات
القاهرة
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