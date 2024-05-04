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علوم الدار

شرطة دبي تحتفي بأسبوع الأصم العربي

جانب من الفعاليات
5 مايو 2024 01:31

دبي (الاتحاد) 

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلسي تمكين أصحاب الهمم والروح الإيجابية، في فعاليات أسبوع الأصم العربي الـ49، والذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، بالتزامن مع احتفاء مجتمعات الصم في جميع أنحاء العالم، للتوعية بالإعاقة السمعية وأهمية تأهيل هذه الفئة ودمجها وتعلم كيفية التعامل معها. وشهد الفعاليات ثاني الفلاسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور عدد من المتخصصين في التعامل مع أصحاب الهمم، والمشاركين، وشرطة الخيالة، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، والدوريات السياحية.
وقال الرائد عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، إن شرطة دبي تحرص في مختلف الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية على إشراك أصحاب الهمم، سواء من أبناء العاملين في شرطة دبي، أو من أصحاب الهمم في المجتمع عامة.
وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إن المشاركات البناءة والفعالة في المجتمع، تساهم في تحقيق أهداف مجلس الروح الإيجابية الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والإيجابية والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، عبر فعاليات متنوعة وأخرى دامجة تدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.
وقدم محمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم، ورشاً ومحاضرات للتوعية بفئة الإعاقة السمعية، إلى جانب التوعية بخدمات شرطة دبي الخاصة بأصحاب الهمم على اختلاف إعاقاتهم.

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نادي دبي لأصحاب الهمم
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