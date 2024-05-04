الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية».. جهود متواصلة  لتعزيز مهنة القبالة

سمية البلوشي
5 مايو 2024 01:31

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«القابلات».. حارسات الأمهات والأطفال
«الإمارات الصحية» تصدر تحديثاً بعمل مراكز الرعاية في 6 إمارات

ضمن احتفائها باليوم العالمي للقابلات، الذي يصادف الـ 5 من مايو كل عام، تمضي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الجمع بين التوعية، والتعليم، والتشجيع، وتحسين البيئة العملية، لتحفيز التوجه نحو مهنة القبالة وزيادة الاهتمام بها في المجتمع.
ونظمت المؤسسة فعاليات وأنشطة مجتمعية متنوعة للتعريف بدور القابلات وتشجيع النساء على الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبلهن، علاوة على تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات ذات الصلة لدعم وتعزيز مهنة القبالة.
وأكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون التمريض والقبالة، أن القابلات يؤدين دوراً محورياً في تعزيز صحة الأمومة والطفولة في المجتمع من خلال تطبيق بعض المبادرات التي تهدف إلى تحسين رعاية النساء الحوامل والأطفال الرضع. وأطلقت المؤسسة مبادرات لتشجيع التوجه نحو مهنة القبالة، موضحة أن مبادرة «أهلاً طفلي» من بين المبادرات التي تهدف إلى تقديم تثقيف صحي مكثف للنساء الحوامل حول الرضاعة الطبيعية، من خلال منصة إلكترونية، مواد تثقيفية مكثفة تشمل مواضيع مهمة مثل علامات الجوع عند الرضيع، وطرق تقييم كفاءة الرضاعة للرضيع، وإرشادات لاكتشاف ومعالجة مشاكل الرضاعة التي قد تواجه الأمهات والرضع، حيث يتم تقديم المحتوى بثلاث لغات،هي العربية والإنجليزية والأوردو، إضافة إلى مبادرة «نرعاكِ في داركِ»، والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز صحة الأمهات والرضع من خلال تقديم زيارة منزلية افتراضية تهدف إلى الكشف المبكر عن المشاكل الصحية وتوفير الرعاية اللازمة، مما يساهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز الرعاية الشاملة في المجتمع.

القابلات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
التمريض
الرضاعة الطبيعية
سمية البلوشي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
اليوم 22:11
إعلان اكتشاف جديد للغاز في الشارقة
علوم الدار
فيديو.. مجلس النفط في الشارقة يعلن اكتشافا جديدا للغاز
اليوم 19:09
أشخاص يسيرون بجوار بركة مياه راكدة في مخيم يأوي نازحين جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفشي الأمراض والأوبئة جراء الحر الشديد في غزة
5 مايو 2024
ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تأكيد مصري على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا
5 مايو 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مسؤولة أممية: المجاعة تتجه إلى جنوب غزة
5 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©