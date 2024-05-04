بدر بن عبدالمحسن.. وداعاً «مهندس الكلمة»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

توفّي أمس، الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد حياة حافلة بالعطاء الأدبي والإنساني، إذ يُعدّ أحد أبرز شعراء الحداثة في الجزيرة العربيّة.

نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على منصّة «إكس»، الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلاً «رحم الله الأمير الشاعر صاحب السّمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفر له وأسكنه فسيح جنّاته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين، وأحسّ كأني فقدت أباً لي ولكن لا أقول إلا الحمد لله على كلّ حال».

حسّ إنساني وعاطفي

واشتهر الأمير بدر بن عبدالمحسن، المولود في الرياض عام 1949م، بغزير نتاجه الأدبيّ، وبما تركه من إبداعات شعريّة لاقت صدىً كبيراً في المشهد الشعري العربي وغنّاها كبار المطربين، واشتملت على حسّ إنساني وعاطفي خاص انساب في الذائقة العربية، نظراً لإخلاص سموّه رحمه الله للكلمة العذبة والراقية المعبّرة ذات الوقع الجميل والحالم، في أغراض الغزل والفخر والرثاء والشعر الوطني، فاستحقّ بذلك تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز، عام 2019.

وعُرف الأمير بدر بن عبدالمحسن، بمتابعته للمشهد الثقافي والشعري، متأثّرًا بعائلته ومجلس والده الذي ضمّ العديد من العلماء والأدباء والمفكرين، كما درس مراحله الابتدائيّة في السعودية ومصر، والمتوسطة بمدرسة الملكة فيكتوريا في الإسكندريّة، ودرس المرحلة الثانوية في الرياض، كما درس في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركيّة، وزامل الأمير بدر رحمه الله، شعراء كباراً في المملكة العربية السعودية، منهم: محمد العبدالله الفيصل، خالد الفيصل، خالد بن يزيد، محمد بن أحمد السديري، وعبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، كما تعاون مع ملحنين مشهورين، مثل: سراج عمر، محمد شفيق، سامي إحسان، وعبدالرب إدريس.

«مهندس الكلمة»

وبرحيل الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن، الرئيس السابق للجمعية السعودية للثقافة، تودّع سماء الشعر كلمات نشأت عليها أجيال الحلم والرومانسيّة العربيّة، كلمات لـ«مهندس الكلمة»، كما أطلق عليه، نظراً لمقدرته الكبيرة في إنطاق جميع ما كتبه بالحسّ العاطفي والتعبير العالي، تشي بذلك أسماء دواوينه الشعريّة المعبّرة بالبوح، مثل: «ما ينقش العصفور في تمرة العذق»، عام 1989م، ومن ثمّ «رسالة من بدوي»، «لوحة ربما قصيدة»، «ومض»، «هام السحب»، و«شهد الحروف».

قصائد مغنّاة

ويحتفظ رواد وعشّاق الأغنية والقصيدة الشعبيّة الخليجية والعربيّة، بقصائد رسمت في الذاكرة العربية في عقود الثمانينيات والتسعينيات ولأجيال ما بعد الألفيّة، حضورها ورونقها المعبّر، إذ ظلّت تذكّر بالحسّ المشهدي والدرامي لأغانٍ غنّاها عمالقة الطرب العربي الفنانون: طلال مداح، محمد عبده، عبادي الجوهر، عبدالكريم عبدالقادر، نوال الكويتية، عبدالله الرويشد، خالد عبدالرحمن، راشد الماجد، كاظم الساهر، صابر الرباعي، نجاة الصغيرة، أصالة، ماجد المهندس، وديانا حداد.

وعلاوةً على ذلك، كتب الأمير بدر بن عبدالمحسن، روائع الأوبيريتات والأغاني الوطنيّة، التي غنّيت في مهرجان الجنادريّة وسوق عكاظ، وغيرهما من المناسبات الوطنيّة السعودية، ومنها «فوق هام السّحب، الله البادي، فارس التوحيد، وطن الشموس، أئمة وملوك، مملكة الحبّ والسلام، سيوف العزّ، حدثينا يا روابي نجد، عوافي، عزّ الوطن، صرخة، كلنا سلمان، يا دار، يا طويق، والله أحد».

تكريمات

وإضافةً إلى تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن، كرّمته جهات عديدة، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، عام 2019 تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي للشعر، كشاعر متفرّد لأكثر من 40 عاماً، و«الهيئة العامّة للترفيه» تحت عنوان «ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن: نصف قرن والبدر مكتمل»، حيث أعلن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ تسمية المسرح المبني خصيصاً لهذه المناسبة، بمسرح الأمير بدر بن عبدالمحسن.

كما أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عام 2021 عزمها على جمع وطباعة الأعمال الكاملة للأمير بدر بن عبدالمحسن، تنفيذًا لتوجيهات وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وذلك تقديراً لإسهاماته في الحراك الإبداعي السعودي خلال خمسة عقود من الزمن، كما كُرّم في ختام مهرجان القرين الثقافي بدولة الكويت باختياره شخصيّة المهرجان.

حب الإمارات

تتسق علاقة الأمير بدر بن عبد المحسن بدولة الإمارات مع عمق وأصالة العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث زار الفقيد الراحل الإمارات مرات عديدة ضيفاً على أمسيات شعرية أثرت المشهد الثقافي، كما كتب قصيدة في محبة الإمارات بعنوان«1000 حب»، تعكس كلماتها الصادقة والمعبرة أواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين في كل من الإمارات والسعودية.