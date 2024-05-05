أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس": أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 18.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل _درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 18.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning is 18.5 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 04:30 UAE Local time. pic.twitter.com/sd9uI7TDjU— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 5, 2024