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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل "مجلس دبي"

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل "مجلس دبي"
5 مايو 2024 12:16

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (35) لسنة 2024، بتشكيل "مجلس دبي" برئاسة سموّه، وعضوية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول للرئيس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

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كما تشمل عضوية المجلس معالي محمد عبدالله القرقاوي، عضواً وأميناً عاماً للمجلس، والأعضاء: معالي طلال حميد بالهول، ومعالي عبدالله محمد البسطي، ومعالي عبدالله خليفة المرّي، ومعالي مطر محمد الطاير، ومعالي سعيد محمد الطاير، ومعالي هلال سعيد المرّي. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

يُذكر أن أهداف "مجلس دبي" كما أوردها قانون تأسيسه رقم (21) لسنة 2021، تركّز على استشراف وتطوير الأجندة التنمويّة المستقبليّة للإمارة، لضمان تنافسيّتها وريادتها وجاذبيتها العالمية، من خلال إطلاق واعتماد المشاريع النوعية الكبرى والمبادرات التحوّلية وغير الاعتيادية، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها وزائريها.

المصدر: وام
مجلس دبي
محمد بن راشد
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