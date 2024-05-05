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شرطة دبي تعرض 8 خدمات للسياح في "سوق السفر العربي"

شرطة دبي تعرض 8 خدمات للسياح في "سوق السفر العربي"
5 مايو 2024 15:50

تشارك القيادة العامة بشرطة دبي بـ 8 خدمات في معرض سوق السفر العربي 2024، الذي ينطلق غداً الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، في إطار الترويج لخدماتها المختصة بجمهور السياح والزوار لإمارة دبي.

وأكد العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أن شرطة دبي تحرص على المشاركة السنوية في معرض سوق السفر العربي، أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، الذي يضم نخبة من الشركات والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة، لتكون فرصة سانحة لشرطة دبي لاستعراض خدماتها بين السياح والزوار، بما يعزز تجربة وصولهم بسهولة لخدمات شرطة دبي، والمساهمة في إثراء تجربتهم السياحية دون معوقات.

ونوه إلى أن شعور السائحين والزوار بالأمن والأمان، يلعب دوراً جوهرياً في تنمية القطاع السياحي، لذلك تحرص شرطة دبي على التوعية بخدماتها وقنوات الاتصال عبر منصات ذكية وإلكترونية، بما يسهل من وصولهم ويدعم سرعة الاستجابة.

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وقال العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، إن المنصة تقدم 8 خدمات ترتبط بالقطاع السياحي، وتتمثل في خدمة الشرطة السياحية، وخدمة أبحر بأمان، ومتحف شرطة دبي الافتراضي، وخدمات مركز بطاقة إسعاد، وألعاب إلكترونية، واستعراض دورية كلاسيكية، ومدفع رمضان، وتدشين خدمات جديدة خلال المعرض، إلى جانب التوعية بخدمة المفقودات والمعثورات، وخدمات مركز الشرطة الذكي "SPS"، عبر ورش توعوية تُقام في منصة شرطة دبي طيلة أيام المعرض باللغتين العربية والانجليزية.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسخر جهودها لضمان التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني عبر الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم، وتحرص على استشراف المستقبل في ذات المجال للخروج بخدمات وبرامج مطورة تواكب المستجدات العالمية في القطاع الأمني السياحي.

المصدر: وام
سوق السفر العربي
شرطة دبي
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