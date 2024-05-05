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علوم الدار

"طيور الخير" تُسقط مساعدات جديدة على شمال غزة

إسقاط مساعدات على شمال قطاع غزة
5 مايو 2024 16:58

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير"، الإسقاط الجوي الـ 47 للمساعدات الإنسانية والإغاثية، على شمال قطاع غزة.
شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
ونقلت وزارة الدفاع الإماراتية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر الطائرات الأربع التي حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية طيور الخير إلى 3180 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية".

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بذلك، يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية، التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير، حوالي 3550 طن من المساعدات. 
تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفارس الشهم 3
مساعدات إنسانية
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إسقاط مساعدات على شمال قطاع غزة
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"طيور الخير" تُسقط مساعدات جديدة على شمال غزة
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