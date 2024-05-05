الطقس صحو إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني عند الساعة 00:03، والجزر الأول عند الساعة 17:37 والجزر الثاني عند الساعة 06:27.

في بحر عمان، يكون الموج كذلك خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والمد الثاني عند الساعة 19:56، والجزر الأول عند الساعة 14:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:46.