الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير الدولة لشؤون الدفاع : رؤية استراتيجية بعيدة المدى

وزير الدولة لشؤون الدفاع : رؤية استراتيجية بعيدة المدى
6 مايو 2024 02:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس البرازيل في ضحايا الفيضانات
الإمارات: ملتزمون بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

قال معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع: «في هذا اليوم التاريخي، نحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، التي تم تأسيسها في السادس من مايو عام 1976».
 وأضاف: «إن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد خطوة تنظيمية، بل كان تأسيساً لنهج وطني يقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، فهذا القرار عزز من قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على مواجهة التحديات الجيوسياسية المحيطة بنا، ووضعنا على مسار قوي نحو بناء دولة حديثة وآمنة».
وتابع: «أثبتت القوات المسلحة الإماراتية، منذ تأسيسها، قدرتها على تحقيق الاستقرار الوطني والجاهزية المستمرة للدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها، فالعالم من حولنا يشهد تطورات سريعة، والتحديات الأمنية والجيوسياسية تتزايد باستمرار، فلا بد من مواكبة التطورات، والاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة».
وقال: «إن التوجهات الاستراتيجية لدولتنا تنبع من إيماننا بأهمية التعاون الإقليمي والدولي، فمن خلال شراكاتنا وتحالفاتنا مع دول المنطقة والعالم، نسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار العالميين. ومن هذا السياق برهنت قواتنا المسلحة أنها ليست فقط درعاً قويةً للدفاع عن الوطن، بل هي أيضاً قوة إنسانية فاعلة، فقد أظهرت قدرتها على العمل في ساحات المعارك وفي ميادين الإنسانية، حيث وقفت إلى جانب الأشقاء والأصدقاء في أوقات الشدة والأزمات».
وأضاف معاليه: «إن الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة هو تأكيد على التزامنا بالاستمرار في هذا النهج، والتطلع نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار، ففي هذا اليوم المميز، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى نائبيه، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، ونعاهدهم بأن نبقى جنداً أوفياء لراية الوطن، مستعدين للتضحية بكل ما نملك من أجل رفعة الإمارات والدفاع عن حياضها، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع منتسبي القوات المسلحة على تفانيهم وإخلاصهم في خدمة الوطن، وإلى أسرهم التي تدعمهم في هذه المهمة النبيلة، ولا ننسى شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم وسطروا أروع أمثلة البذل والعطاء في مسيرة قواتنا المسلحة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار».

القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
محمد بن مبارك المزروعي
محمد بن زايد
القوات المسلحة
آخر الأخبار
بيلينجهام و«احتفالية الذراعين» حكاية نجاح «الملكي»
الرياضة
بيلينجهام و«احتفالية الذراعين» حكاية نجاح «الملكي»
اليوم 09:28
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
الأخبار العالمية
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
اليوم 09:23
صحافة برشلونة: «وداعاً أيها النحيل»
الرياضة
صحافة برشلونة: «وداعاً أيها النحيل»
اليوم 09:13
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن إلى جواتيمالا لإجراء محادثات تتعلق بالهجرة
اليوم 09:00
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©