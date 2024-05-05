قائد عام شرطة أبوظبي: ذكرى توحيد القوات المسلحة يوم عظيم في تاريخ الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن الذكرى الـ (48) لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، لحظة تاريخية مهمة، ويوم عظيم في تاريخ الإمارات عندما اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسون، قرارهم التاريخي والمصيري بتوحيد القوات المسلحة، لتشكل أهم مرتكزات دولة الاتحاد الفتية، ولتكون حصنها المنيع في مواجهة كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها. وهنأ معاليه القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية، مثمِّناً عالياً اهتمام ودعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة والتي تأتي وقد حققت القوات المسلحة الإماراتية إنجازات شامخة في مسيرة بنائها برؤية القيادة ودقة التخطيط وكفاءة التنفيذ وعزم الرجال، وتكللت المسيرة بنجاحات مشهودة تتضح جلياً فيما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من قدرة وكفاءة وجاهزية وفاعلية، وتقديمها نموذجاً يحتذى به في تكوين الكوادر الوطنية وتأهيلها علمياً ومعرفياً، مشيداً بجهودها وعطاءاتها في الدفاع عن أمن الإمارات وعزتها.