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عبد الله آل حامد: صمام أمان وركيزة استقرار

عبد الله آل حامد: صمام أمان وركيزة استقرار
6 مايو 2024 02:35

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن السادس من مايو 1976 يشكل أحد أيام الوطن الخالدة، وأبرز علاماته المفصلية في مسيرة الاتحاد.. وتابع معاليه: «نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية حامية إنجازات الوطن وصمام أمانه وركيزة استقراره وحافظة مكتسباته، وعلى مدار الأيام والسنوات والمواقف والبطولات، أثبتت قواتنا المسلحة أنها حامية للاستقرار، مساندة للسلام، وحافظة للتنمية والبناء».  ورفع معاليه، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، ولضباط وأفراد قواتنا المسلَّحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية.

عبد الله آل حامد
الإمارات
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
محمد بن زايد
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