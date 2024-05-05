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عبدالملك بن كايد: توحيد القوات المسلحة نقطة تحول بارزة في تاريخ وطننا

عبدالملك بن كايد: توحيد القوات المسلحة نقطة تحول بارزة في تاريخ وطننا
6 مايو 2024 02:35

رأس الخيمة (وام)

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أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن قرار توحيد القوات المسلحة ارتقى في أهميته إلى مستوى قرار مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمة الله عليهم أجمعين، بإقامة الاتحاد، فلم تكن أركان الاتحاد لتكتمل من دون صدور هذا القرار وتنفيذه.. ولم يكن الاتحاد ليقوى ويشتد عوده ويتطور وتنعم دولته بالسيادة، وينعم شعبه بالأمن والاستقرار من دون قوات مسلحة تذود عن حياضه وتحميه من عاديات الزمان.
وقال: إن ذكرى يوم توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 نقطة تحول بارزة في تاريخ وطننا الغالي، ففي هذا اليوم صدر القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة لتكون السياج القوي الذي يحمي الوطن والمواطن، وليشكل سنداً للأمة العربية في العمق، وخطوة عملاقة على درب الاتحاد، وأعرب الشيخ عبدالملك القاسمي عن فخره واعتزازه بروح التضحية والفداء والعزيمة الكبرى التي يتحلى بها ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، وبالعتاد المتطور والحديث المتزودة بها وحدات قواتنا المسلحة في ظل التوجيهات والدعم اللامحدود الذي يوليه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

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