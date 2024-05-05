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عمر بن زايد: القوات المسلحة الإماراتية أثبتت أنها ركيزة الاستقرار لمسيرة التنمية الشاملة

عمر بن زايد: القوات المسلحة الإماراتية أثبتت أنها ركيزة الاستقرار لمسيرة التنمية الشاملة
6 مايو 2024 02:35

أبوظبي (وام)

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أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو من عام 1976، مناسبة وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز لأبناء الإمارات بما تحقق من إنجازات في جميع المجالات، ولا سيما العسكرية.
وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة، إن القوات المسلحة الإماراتية، أثبتت أنها ركيزة الاستقرار، والحارس الأمين لمسيرة التنمية الشاملة التي حققتها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في المجالات كافة.
وأضاف سموه: «قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية يعكس الرؤية الاستثنائية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، من أجل تعزيز دعائم الاتحاد، وصون أمنه واستقراره، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وبما يضمن تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال المقبلة».

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